DE LA FUENTE, Ho delle colpe: ora le soluzioni

Fonte: Dall'inviato Andrea Giannattasio

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente a fine gara ha così commentato il ko con l'Inter: "Avevamo già perso qualche certezza con il Sassuolo ed oggi è stata anche una giornata storta. Non è riuscito nulla di quello che avevamo preparato come facciamo sempre e mi prendo la responsabilità come è giusto. Ed ora la devo mettere la stessa responsabilità per ripartire perché arrivano altre sei partite difficili. Oggi siamo state non in partita e dobbiamo migliorare".

Questione fisica o mentale? "Nè l'una né l'altra. Mentale non so perché avevamo già sbagliato a Sassuolo ma venivamo dalla conquista della finale di Coppa Italia perciò eravamo in una situazione giusta. Ma non credo neanche sia una questione fisica perché anche oggi abbiamo chiesto uno sforzo alle giocatrici per andare a fare gol fino alla fine. Sono momenti della stagione capitano e che non ci erano ancora capitati ma ora tutti insieme dobbiamo uscirne. Qualche segnale c'era già stato con il Sassuolo ma oggi non c'eravamo proprio e dunque non sono stato bravo a captarli io".

Ha inciso quanto accaduto? "E' stata una settimana particolare, non voglio metterlo come giustificazione però. I gol sono nati da errori nostri. Dispiace perché non eravamo abituate a queste sconfitte. Ora dobbiamo avere la forza per trovare le soluzioni insieme.

L'emozione? "C'è stata tutta la settimana, ci ha fatto bloccare invece di lottare, è la prima volta che vedo la Fiorentina in difficoltà. Il direttore? Per noi è una grande mancanza importante per noi ed è stata una partita carica di emozione ma non siamo riusciti a dare soddisfazione a noi e al presidente. Ma ripeto non voglio metterlo come giustificazione"

Distanza ancora grande con l'Inter? Se vogliamo arrivare alla Champions dobbiamo cercare da migliorare.