DE LA FUENTE, Con l'Ajax stessa voglia ma più cinismo

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Dopo la vittoria di mercoledì scorso in casa del Brøndby a Copenaghen, è già tempo di vigilia per la Fiorentina Femminile, che domani affronterà l'Ajax nel suo percorso per accedere ai gironi di Champions League. Sui canali ufficiali del club gigliato, ha parlato direttamente il capo allenatore del gruppo femminile, Sebastian De La Fuente, che ha dichiarato: "Mi aspetto una partita combattuta, con due squadre che vogliono andare avanti in Champions, contro una squadra che l'anno scorso è arrivata ai quarti della competizione, quindi di blasone importante. È una squadra come noi, che ha dimostrato di voler essere protagonista e di voler rimanere in corsa fino alla fine."

E poi sugli aspetti da migliorare rispetto al match contro il Brøndby: "Rispetto alla semifinale, dobbiamo avere la stessa determinazione e la voglia di essere protagonisti. Dobbiamo rimanere aggressivi anche quando non abbiamo la palla. Se fa caldo, non dobbiamo scioglierci come il burro. Abbiamo avuto dei momenti in cui potevamo chiudere la partita prima. Penso che possiamo migliorare proprio su questo aspetto. Penso comunque che le ragazze dovranno fare lo stesso di mercoledì."

Infine, sul valore di un'ipotetica vittoria domani: "Per la squadra e per il club sarebbe un passo avanti; era tanto tempo che non giocavamo la Champions. Per la squadra è molto importante dal punto di vista emozionale, sarà una nuova emozione, sensazioni da vivere. Domani faremo il possibile per vivere sensazioni che non abbiamo mai provato. Dobbiamo continuare a far vedere che possiamo alzare l'asticella."