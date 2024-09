DE GEA, Viola Park e famiglia: il primo mese in viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Guantone di sfida" è il titolo del Corriere Fiorentino per sottolineare l'intenzione del portiere David De Gea di prendersi la maglia di titolare anche in campionato, dove finora ha giocato Terracciano, e per raccontare anche come ha trascorso questo primo mese a Firenze lo spagnolo.

In attesa della scelta di Palladino e di prendersi casa a Firenze (che sta cercando) e del ritorno della moglie Edurne, impegnata in questi giorni nei concerti a Bilbao e Valencia essendo una cantante e giudice di talent in Spagna, De Gea dorme e legge libri all'hotel del Viola Park anche perché concentrato al massimo appunto a tornare ai suoi livelli ai tempi del Manchester dopo 14 mesi di inattività. La bella trentacinquenne spagnola e la figlia di poco più di tre anni sono già state a Firenze, allo stadio vestite con la maglia viola numero 43 e in giro per la città; la coppia si è immortalata a cena in centro e al Piazzale e la moglie ha approfittato di gelato e pasta, le sue passioni.