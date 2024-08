DE GEA, Pista calda: ecco quanto chiede il portiere

NOTIZIE DI FV FIORENTINA, IL PROGRAMMA DI OGGI IN CASA GIGLIATA Allenamento pomeridiano per la Fiorentina. La squadra di Raffaele Palladino raggiungerà i campi da gioco del Viola Park alle ore 18 per sostenere la prima vera seduta in vista dell'ultimo test amichevole dell'estate, sabato contro il Friburgo (ore... Allenamento pomeridiano per la Fiorentina. La squadra di Raffaele Palladino raggiungerà i campi da gioco del Viola Park alle ore 18 per sostenere la prima vera seduta in vista dell'ultimo test amichevole dell'estate, sabato contro il Friburgo (ore... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 07 agosto 2024. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi