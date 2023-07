DAZN, Tariffe per la stagione prossima: crescono i prezzi

FirenzeViola.it

DAZN ha reso noti i nuovi abbonamenti per la stagione 2023/24 e dal listino si apprende di un aumento prezzi complessivo. Ecco le nuove tariffe:

- 40,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso

- 30,99 euro al mese per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili (371,88 euro all’anno)

- 299 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (24,91 euro al mese).

Piano PLUS, che permette di guardare i contenuti su 7 diversi dispositivi e condividere i costi dell'abbonamento con un utente esterno alla propria rete domestica:

- 55,99 euro al mese per l’abbonamento mensile che può essere interrotto a proprio piacimento con 30 giorni di preavviso

- 45,99 euro al mese per l’abbonamento annuale con pagamento in 12 rate mensili (551,88 euro all’anno)

- 449 euro all’anno per l’abbonamento annuale con pagamento in un’unica soluzione (37,41 euro al mese)