DATI A RFV, Ecco come smorzai la tensione nel '96

L'ex massaggiatore della Fiorentina, Luciano Dati, si è così espresso al "Social Club" su Radio FirenzeViola alla vigilia della semifinale di Supercoppa contro il Napoli: "Sono più emozionato ora di quando ero con la squadra nel 1996. Quando eravamo in ritiro il giorno prima vedevo i ragazzi in apprensione, allora presi un vaso da notte e iniziai a girare per la tavola da pranzo esclamando "sento puzza di m...a, domani qualcuno non gioca!". Così sdrammatizzai la tensione".

Che ricordi ha di quella finale vinta dalla Fiorentina nel '96 contro il Milan?

"Conoscevo le potenzialità di quella squadra e in certe partite Batistuta mi vedeva particolarmente preoccupato, anche perché tifoso viola, e quindi mi diceva "Luciano, ci penso io". Poi ricordo che Amoruso voleva sempre sapere tutto di tutti, quindi lo soprannominai Treccani... (ride, ndr)".

Come vede la Fiorentina di oggi? Che sensazioni ha per la Supercoppa?

"Serve meno foga là davanti, Beltran si è svegliato e lo vedo più tranquillo. Non è di quelli impauriti. Speriamo che si sia definitivamente sbloccato e che ci faccia vincere. Nzola? Deve guardarsi allo specchio, non può essere il giocatore che non ha concluso nulla a Firenze. Non si è mai fatto male, mentre a La Spezia era sempre dolorante. Penso che abbia un carattere alla Edmundo...".