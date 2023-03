DAMATO A RFV, Lech punta tutto sulla Conference

FirenzeViola.it

Johnny Damato a Radio FirenzeViola

Johnny Damato, esperto di calcio polacco, ha parlato così, ai microfoni di Radio Firenze Viola, in riferimento all'avversario pescato dalla Fiorentina al sorteggio dei quarti di finale di Conference League: "Il Lech Poznan sta concentrando tutte le sue forze sulla Conference League, in campionato stanno attraversando un momento altalenante nonostante il terzo posto, a differenza dell'anno scorso che vinsero in scioltezza. In campionato ha perso punti con le squadre medio/piccole del campionato e il fattore stadio,soprattutto in casa non si è fatto molto sentire. C'è stato un cambio allenatore a corso d'opera che ha riportato un po' di linfa nell'ambiente".

Sui talenti sfornati dal settore giovanile: "Il Lech Poznan ogni anno investe nei giovani e nelle strutture. In Serie A ci sono molti elementi cresciuti nel vivaio della squadra polacca. La Fiorentina deve stare attenta all'esterno sinistro Skoras, giocatore che consiglio a molti club europei, è tecnico e veloce".

Su Ishak che ci può dire? "E' un calciatore che ha militato anche in Italia, nello specifico nel Parma e nel Crotone. L'anno scorso è stato il cannoniere della squadra e secondo classifica marcatori del campionato. E' vero che non è più giovanissimo, ma è un bel profilo e può creare dei grattacapi alla Fiorentina".

Sulle infrastrutture: "La Polonia ha fatto grandi passi in avanti per le infrastrutture, ospitare gli europei di calcio nel 2012 è stato un incentivo per creare infrastrutture come quelle che ci sono in Polonia. Non hanno assolutamente niente da invidiare agli altri impianti europei".

I tifosi viola che città troveranno e come si raggiunge la città? "Ci sono voli diretti sia da Roma che da Bari, è una città che sta attraversando un momento di transizione, è un cantiere a cielo aperto, grazie a dei fondi concessi dall'Europa. Il centro al momento, non è così bello da vedere perché è in una fase di ricostruzione. Due giorni bastano per visitarla".

Precendente tra le due squadre: "La squadra polacca rispetto all'ultimo precedente è completamente cambiata. Ai tempi, a sedere sulla panchina viola c'era Paulo Sousa e i polacchi non hanno un bel ricordo del mister in quanto scelse di abbandonare la panchina della nazionale in un momento abbastanza delicato, accettando l'offerta del Flamengo".