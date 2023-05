DALLA SPAGNA, Amrabat spingerà per Barcellona

“Amrabat, il nuovo Busquets”, titola in prima pagina oggi Mundo Deportivo. Il quotidiano spagnolo, molto vicino alle vicende del Barcellona, dedica interamente la sua apertura al centrocampista della Fiorentina, da tempo oggetto dei desideri del club blaugrana.

È il maggior candidato per rafforzare il ruolo del ‘pivote’ (come definiscono gli iberici il regista, ndr) azulgrana nella prossima campagna acquisti - si legge in prima pagina -. Unisce fisico e tecnica ed è in scadenza con la Fiorentina l’anno prossimo. Piace a Xavi, tecnico dei catalani, e spingerà per arrivare - conclude il giornale in apertura -.