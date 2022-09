DALLA SERBIA, Jovic out: oggi non si è allenato

In casa Fiorentina continua a tenere banco il caso Luka Jovic, che dopo un primo mese di stagione in cui non si è certamente distinto in positivo, è finito al centro delle polemiche poiché, secondo quanto riportato da DAZN, non sarebbe voluto entrare a gara in corso contro l'Hellas Verona. Il motivo, fa trapelare la società, è un problema fisico dovuto ad un pestone subito in allenamento. Intanto il giocatore è partito per rispondere alla convocazione della Serbia ed in questo senso arrivano notizie che confermerebbero i problemi fisici del numero sette della Fiorentina.

Dalla Serbia-e dal sito della nazionale di Dragan Stojković- arrivano infatti immagini che ritraggono Jovic in panchina nel corso dell'allenamento odierno: l'ex Real Madrid non ha preso parte alla seduta di stamani e la sua condizione fisica è da valutare in vista dei due incontri contro Svezia (sabato) e Norvegia (martedì 27).