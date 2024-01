DALLA ROMANIA, Prima di Faraoni viola vicina a Ratiu

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Secondo quanto riportato dal sito rumeno Digisport, prima di decidere di affondare il colpo per Marco Davide Faraoni, la Fiorentina sarebbe stata vicina all'acquisto del terzino rumeno del rayo Vallecano Andrei Ratiu. Il terzino classe 1998 sarebbe stato ad un passo dal vestire la maglia viola, ma alla fine i dirigenti del club gigliato hanno scelto il calciatore ex Verona. Adesso su Ratiu ci sarebbe il Villareal, club in cui ha militato fino al 2021, e una squadra olandese.

Olanda che non sarebbe una destinazione nuova per il terzino rumeno visto che nella stagione 2020-2021 Ratiu ha vestito la maglia dell'ADO Den Haag in prestito dal Villareal. Il Rayo Vallecano è disposto a lasciar partire il calciatore solamente per un'offerta non inferiore ai 5/7 milioni di Euro.