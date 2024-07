DALLA GERMANIA, La Viola spinge per Vranckx ma...

FirenzeViola.it

Dalla Germania arrivano aggiornamenti sulla situazione Aster Vranckx. Come riporta Sky Sport Deutschland, la Fiorentina starebbe ancora provando a spingere per portare il centrocampista del Wolfsburg alla corte di Palladino forte dell'accordo già raggiunto con il calciatore. Il club tedesco però, riporta sempre l'emittente, sta rifiutando tutte le offerte arrivate per il 21enne belga perché vorrebbero prima parlarci e poi provare a prolungare il contratto oltre il 2025, attuale scadenza.