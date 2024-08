DALLA FRANCIA, I viola monitorano l'ex Veretout

FirenzeViola.it

Dalla Francia rilanciano il nome di un ex viola per il centrocampo. Si tratta di Jordan Veretout, che ha militato nella Fiorentina dal 2017 al 2019. Secondo quanto riportato dai colleghi di Canal Plus è tornato nelle idee del club di Rocco Commisso che - si legge - sta monitorando la sua situazione. Il classe 1993 ha collezionato 75 presenze e 15 reti nel suo percorso a Firenze.