DALLA FRANCIA, Chieste info per Luiz Gustavo

Il quotidiano francese Le Provence propone una corposa suggestione di mercato per la Fiorentina, che sarebbe alla ricerca di un centrocampista d'esperienza da regalare all'allenatore Montella. Secondo i transalpini, infatti, Pradè avrebbe chiesto informazioni all'Olympique Marsiglia per il brasiliano Luiz Gustavo, classe '87 che potrebbe lasciare l'OM qualora Kevin Strootman non fosse ceduto. Se l'olandese invece dovesse lasciare, allora per l'ex Bayern non è assolutamente da escludere una permanenza.