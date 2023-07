DALL'ARGENTINA, Folta concorrenza per Beltran

FirenzeViola.it

Salgono le quotazioni di Lucas Beltran per l'attacco della Fiorentina. Il calciatore argentino è in cima alla lista dei desideri della società viola, che però non è l'unica pretendente. Secondo quanto riporta il media sudamericano Olé, ci sono anche Atletico Madrid, Siviglia, Brighton, Newcastle, Benfica nonché le italiane Milan, Inter, Napoli e Lazio.