DALL'ARGENTINA, De La Vega nel mirino viola

L'esterno destro argentino Pedro De La Vega sarebbe nel mirino della Fiorentina. Questo secondo quanto raccontano i media argentini, OkFichajes.com in particolare, infatti il giocatore classe 2001 è pronto per un trasferimento in Europa ed uno dei club interessanti, ed anche adatto a fargli fare il salto di qualità. L'esterno, che gioca nel Lanus, ha un valore di circa 6,5 milioni di euro.

Il giocatore intanto prosegue a giocare in Argentina e chissà che Burdisso non lo abbia inserito tra gli elementi del suo paese da tenere in considerazione per il futuro immediato, dopo l'arrivo di Infantino e Beltran, visto che lo monitora ormai dal suo arrivo a Firenze.