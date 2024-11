DAL VP, Pongracic in gruppo come Kean. Out Cataldi

Fonte: dagli inviati Samuele Fontanelli e Andrea Giannattasio

Allenamento di rifinitura al Viola Park in vista dell'impegno di domani sera contro l'APOEL di Nicosia per la Conference League. Due buone e una cattiva notizia per Raffaele Palladino nella seduta aperta ai media per i primi 15 minuti: si allena regolarmente in gruppo Marin Pongracic che dopo aver svolto minuti in campo con la Primavera si candida dunque a tornare quantomeno tra i disponibili per la trasferta europea.

L'altra buona notizia è che anche per Moise Kean non paiono esserci problemi, l'attaccante è con il resto del gruppo a differenza invece di Danilo Cataldi: il centrocampista è ancora acciaccato e si allena a parte. Tra i più giovani, da segnalare la presenza di Tommaso Rubino e Leonardo Baroncelli.