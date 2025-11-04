Dagli inviati
Dal Viola Park arriva la conferma: Stefano Pioli è stato esonerato
FirenzeViola.it
Stefano Pioli non è più l'allenatore della Fiorentina. Le conferme arrivano anche dal Viola Park: secondo quanto raccolto dai nostri inviati Rocco Commisso ha rotto gli indugi e ha comunicato l'esonero all'ex tecnico viola, che quindi non sarà in panchina in Conference col Mainz. Si conclude dopo meno di quattro mesi, con un passaggio di turno in Conference tribolato col Polissya, due vittorie nel girone europeo, ma soprattutto dopo soli 4 punti in dieci giornate (ultimo posto e peggior partenza nella storia del club), la seconda avventura di Pioli da allenatore a Firenze.
