DAL MESSICO, Viola non risponde: salta Rodriguez?

Arriva dal Messico la notizia secondo cui sarebbe saltato l'affare che avrebbe portato Brian Rodriguez alla Fiorentina. Secondo quanto riporta Record, la trattaviva non sarebbe andata a buon fine perché la Fiorentina si sarebbe tirata indietro e non abbia risposto entro il termine stabilito dal Club America con l'offerta decisiva. Erano stati giorni di fitte trattative, e questa mattina era fissata la deadline. Il Club America aspettava una risposta da parte della società viola, che però non è arrivata.