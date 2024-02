DAL FRANCHI, Buon test col Prato: Arthur ancora out

Fonte: Luciana Magistrato

© foto di pietro.lazzerini

Buon test per la Fiorentina contro i dilettanti del Prato, con i viola che nel corso dell'allenamento congiunto andato in scena nel primo pomeriggio, hanno segnato una decina di gol mantenendo la propria rete inviolata.

Confermate le indiscrezioni di questa mattina a proposito dello stato di forma di Arthur, che non ha partecipato all'allenamento insieme ai compagni. Stesso discorso per Christensen, ancora alle prese con qualche problemino fisico.

Squadra concentrata al massimo con Biraghi che è salito per primo sul pullman, seguito poco dopo da mister Vincenzo Italiano, apparso sereno e concentrato in vista del match di domenica contro il Frosinone in programma al Franchi con fischio d'inizio alle 12.30.