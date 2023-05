DAL CS, Botta per Cabral: out a scopo precauzionale

Fonte: dalla nostra inviata Luciana Magistrato

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Durante l’allenamento di oggi della Fiorentina un po’ di apprensione per Arthur Cabral, uscito precauzionalmente prima per una botta. Non dovrebbero esserci particolari conseguenze ma con la partita di Basilea a meno di una settimana ecco dunque che il tecnico dovrà valutare bene chi schierare anche alla luce di questo, con Luka Jovic pronto a scendere in campo. Di sicuro sulle scelte peserà proprio la gara di Conference, pur essendo Napoli una tappa importante per il campionato e soprattutto per le motivazioni di giocare contro i neo campioni d’Italia.