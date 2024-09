DAL COMUNE, Stadio: spesi 16,6 mln, sui 55 mancanti...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

(ANSA) - FIRENZE, 30 SET - Per il restyling dello stadio Artemio Franchi di Firenze "al 31 luglio di quest'anno sono stati spesi 16,6 milioni di euro, sono in corso di contabilizzazione le ulteriori lavorazioni effettuati fino ad oggi. Tali fondi fanno parte del finanziamento di 151 milioni che è quello che è attualmente a disposizione del Comune. Poi ci sono i 55 milioni previsti dai piani urbani integrati, su cui è in corso un'interlocuzione col Ministero". Lo ha dichiarato l'assessore ai rapporti col Consiglio comunale Giovanni Bettarini, rispondendo durante la seduta di oggi dell'assemblea a Firenze ad una domanda di attualità di Alessandro Draghi (Fdi). "Il progetto esecutivo ad oggi è stato redatto solo per la parte appaltata - ha aggiunto -.

Sulla concessione dell'impianto ancora questo non è definito, su questo non posso rispondere perché non c'è risposta". Bettarini ha risposto anche ad una domanda di attualità di Francesco Casini (Iv) sulla possibilità di coprire il cantiere attualmente in corso in curva Fiesole: "E' un tema su cui si sta lavorando - ha spiegato -. Si stanno valutando diverse ipotesi e l'amministrazione sta verificando la fattibilità di alcune soluzioni tecniche per rispondere a questa esigenza". (ANSA).