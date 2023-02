DAL C.S., Milenkovic ancora a parte. Adesso...

Non giungono buone notizie dal Centro Sportivo Davide Astori riguardo le condizioni fisiche di Nikola Milenkovic, uscito per infortunio nell'ultima sfida contro l'Empoli. Il calciatore serbo, dopo aver rimediato un fastidio all'adduttore, sta lavorando adesso in questi minuti, a parte, con uno dei fisioterapisti viola. Inoltre, come raccolto dalla redazione di FirenzeViola.it, Milenkovic sarà out per domani contro il Braga ma verrà valutato in vista del delicato match di Verona contro l'Hellas in programma lunedì prossimo. Quindi per l'ex Partizan non si tratta di un infortunio grave.