DAL BELGIO, Tre club su Schingtienne: anche i viola

Dal Belgio rilanciano l'interesse della Fiorentina attorno a un difensore dell'OH Leuven. Secondo quanto riporta Le Soir, uno dei prinicipali quotidiani belgi, il club di Commisso sarebbe sulle tracce di Joël Schingtienne, 21enne difensore centrale che sarebbe seguito da tre società europee: come detto la Fiorentina, ma anche il Genoa - restando in Serie A - e lo Schalke 04. Il giornale belga, inoltre, aggiunge che ancora non è pervenuta alcun offerta all'OH Leuven, ma l'interesse di queste tre società sarebbe concreto.