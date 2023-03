DAI CAMPINI, Biraghi in gruppo. Terzic ancora a parte

Fonte: Niccolò Santi

Allenamento pomeridiano per la Fiorentina al centro sportivo "Davide Astori" dopo i due giorni di pausa concessi dal tecnico Vincenzo Italiano. Come raccolto da FirenzeViola.it, il capitano Cristiano Biraghi è tornato in gruppo e ha dunque smaltito l'attacco febbrile accusato in occasione della gara contro il Lecce. Ancora a parte invece Aleksa Terzic, ancora alle prese con il problema fisico che lo ha tenuto ai box nell'ultimo periodo.