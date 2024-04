DA SALERNO, Scontri nel pre-partita. 9 poliziotti feriti

FirenzeViola.it

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Nella sua edizione odierna, la Gazzetta dello Sport ricostruisce quanto accaduto ieri fuori dall'Arechi: nel pre-partita di Salernitana-Fiorentina. Protagoniste in negativo le due tifoserie, che sono venute quasi in contatto intorno alle 17, quando un minibus con a bordo tifosi viola si è ritrovato a ridosso della tribuna dello stadio. Alcuni sostenitori locali hanno provato ad avvicinarsi ma il pronto intervento delle forze dell'ordine ha evitato guai peggiori. Nell'operazione, sono stati feriti nove poliziotti e un finanziere, tre di loro sono stati medicati in ospedale.