DA POZZALLO, E quello "scherzo" di Barone a Pradè

Fonte: dall'inviato Niccolò Santi

Un amico storico di Joe Barone, Giancarlo Lauretta, ha raccontato in diretta da Pozzallo tanti aneddoti legati al dirigente generale della Fiorentina la cui camera ardente si sta svolgendo oggi nella cittadina siciliana: "La mia famiglia e la famiglia Barone si conoscono da sempre, siamo molto legati. Un aneddoto? Quando Commisso ha rilevato la Fiorentina e Joe ha iniziato questa avventura, quando è venuto in vacanza a Pozzallo tutti qui erano contenti e volevamo complimentarsi, io ho avuto la fortuna quella volta di fare colazione con lui e un amico comune e chiamò Pradè mentre si gustava la granita, risposi io al suo posto facendo finta di essere Joe dicendo: "Scusa Daniele, sono impegnato". La priorità per Joe era fare la colazione (ride, ndr). Teneva ad essere riconosciuto come una persona perbene, che faceva le cose giuste anche in una società di calcio: aveva un approccio umano".

La invitò a Torino giusto?

"Sì, per una partita contro la Juventus sono stato ospite suo nel ritiro della Fiorentina e mi ha presentato a tutti. Mi colpì il rapporto che aveva con tutti, molto amichevole anche se professionale. Io sono juventino ma sportivo, mi piace lo sport e non ho mai tifato contro qualche squadra. Seguivo con molto interesse la Fiorentina e ci sono rimasto male quando è stata persa la finale. Mandai qualche parola di conforto a Joe ma ripeto: per noi pozzallesi è sempre stato un orgoglio che lui fosse alla guida del club viola".

