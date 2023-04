DA POZNAN, Viola sfondano i campioni di Polonia

Fonte: dai nostri inviati in Polonia - P. Lazzerini e T. Loreto

Non usa mezzi termini questa mattina la stampa polacca per analizzare il pesante ko subito in casa dal Lech contro la Fiorentina. In particolar modo, uno dei giornali di Poznan più importanti (Przeglad Sportowy) titola in modo netto questa mattina "Italian Job" (in polacco, Wloska robota), riferendosi alla sfida pressoché perfetta che ha consentito ai viola di ipotecare l'accesso alle semifiali di Conference League: "La Fiorentina ha sfondato i campioni polacchi nel loro stadio. Le possibilità di passare alle semifinali adesso sono scarse. La rivincita giovedì a Firenze".