DA NAPOLI, Sondaggio della Fiorentina per Alex Meret

Tiene banco la situazione portiere in casa Fiorentina. Secondo quanto riportano i colleghi di Radio Crc, il Napoli sarebbe stato informato di alcuni sondaggi effettuati dal club di Rocco Commisso per il portiere classe 1997 Alex Meret. Il tecnico dei partenopei, Antonio Conte, avrebbe chiesto alla società azzurra di prendere un altro estremo difensore. In ballo ci sarebbe anche Sczcesny.