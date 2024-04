DA NAPOLI, DeLa spinge per Italiano. Lo voleva Spalletti

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Napoli sono all'ordine del giorno le riflessioni sulla panchina per l'anno prossimo. Ne parla quest'oggi la Repubblica nella sua edizione napoletana, che spiega come il patron azzurro Aurelio De Laurentiis stia pensando eccome a Vincenzo Italiano. Lo apprezza sin dai tempi dello Spezia. Ha ribadito la sua stima pure la scorsa estate, ma non sarebbe mai andato a disturbare una società amica come la Fiorentina - scrive il quotidiano -. A questo giro però, la storia è diversa.

Perché Italiano è pronto a una grande squadra e lascerà Firenze a fine stagione, quindi sarebbe più facile l’approccio con il Napoli. E c’è anche un retroscena in merito: Spalletti - si legge sul giornale - avrebbe scelto l’attuale condottiero della Fiorentina la scorsa estate come suo successore alla guida dei partenopei. Lo considera allenatore con idee innovative e tra i due è nato un bel rapporto da quando Spalletti è di casa a Coverciano con la nazionale italiana. Intanto De Laurentiis valuta anche altre alternative come Palladino, l’avversario di domenica, e Farioli, protagonista con il Nizza. La scelta arriverà presto.