DA LECCE, Viola segue Joan Gonzalez. Piace a Italiano

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano indiscrezioni da Lecce per quanto concerne il mercato viola. Secondo ciò che riportano i colleghi di PianetaLecce.it, alla Fiorentina, e in particolare a Vincenzo Italiano, piace Joan Gonzalez, cresciuto nella cantera del Barcellona e adesso tra le fila dei salentini.

Il centrocampista, di doti offensive, potrebbe giocare sia come mezzala nel 4-3-3 che come vertice alto di un centrocampo a rombo. A gennaio la Fiorentina potrebbe presentarsi alla porta dei pugliesi con un'offerta, oppure intavolando qualcosa per giugno.