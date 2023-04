DA CREMONA, Ecco lo stato d'animo dei lombardi

A due giorni da Cremonese-Fiorentina, il nostro inviato Andrea Giannattasio è andato a Cremona per fare il punto in vista della partita di andata di semifinale di Coppa Italia. Partita storica per i grigiorossi, visto che l'ultima è stata nella stagione 1986-87, quando la Cremonese era in Serie B.

In vista di #CremoneseFiorentina semifinale di #coppaitalia abbiamo spedito il nostro @giannattasius a Cremona per capire che aria tira in Lombardia pic.twitter.com/ZdVIPNIkIZ — RadioFirenzeViola (@RadioFiViola) April 3, 2023