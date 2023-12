DA BRESCIA, Viola di nuovo su Cistana per gennaio

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In casa Brescia tiene banco il discorso sul rinnovo di Andrea Cistana. Il difensore ha il contratto in scadenza il 30 giugno 2024, ma per ora non ha trovato l'accordo con il club di Massimo Cellino. Inoltre, l'idea di Davide Lippi, agente del difensore, di farlo approdare in Serie A, non è piaciuta al patron delle Rondinelle. Per Cistana, a questo punto, si prospettano due possibilità: la cessione nella prossima sessione di calciomercato invernale, oppure un rinnovo con clausola rescissoria. Tra le squadre interessate, Fiorentina e Genoa. A riportarlo è Brescia Oggi.