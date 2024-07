D. ROSSI A RFV, Nico? Non va tenuto controvoglia

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Delio Rossi, ex tecnico viola, ha parlato a Radio FirenzeViola durante Garrisca al Vento. Queste le sue parole su Nico Gonzalez e il suo futuro: "L'Atalanta in questi anni ha fatto meglio di tutte le squadre di Serie A nel complesso. E' un modello da seguire, non mi sorprende che vadano a cercare un giocatore come Gonzalez. Lui deve parlare con la società viola, poi nel caso in cui andasse via non so come la prenderebbe il tifoso viola, probabilmente non l'accetterebbe. Se lui non vuole rimanere è inutile tenere un giocatore controvoglia, non bisogna forzare la mano. Poi dipende tanto anche dall'allenatore, è ovvio che i migliori come mister li terrei però dipende anche con che idea di gioco ho intenzione di giocare".

Su Palladino: "A Monza ha fatto un buon lavoro, poi il giudice è il campo. Un conto è giocare per salvarsi un conto è giocare in altri contesti. E' giovane, ha delle idee, la piazza è più pretenziosa e sarà solo il tempo che ci dirà se Palladino ha fatto un buon lavoro".

