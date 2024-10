D. ROSSI A RFV, La mia Viola meno forte di ora. Colpani...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Delio Rossi, ex allenatore della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al vento": "C'è stato un cambiamento nel calcio, mancano i dirigenti più che gli allenatori. Molti cercano di esportare la mentalità della loro nazione di provenienza nel calcio italiano. Inolre c'è una tendenza nel cambiare allenatori troppo facilmente senza dare tempo di lavorare".

Palladino è un allenatore giovane. Deve andare avanti con le sue idee o affidarsi alle vecchie regole del calcio?

"Per mia esperienza, ho iniziato convinto di un sistema di gioco e cercato di portarlo avanti. Se te hai la possibilità di scegliere giocatori per il tuo sistema di gioco ha senso, ma nel 90% dei casi non è così e l'allenatore non può avere scelta nel mercato. Ci sono poi dei principi che vanno al di là del sistema di gioco".

Le piacerebbe allenare questa Fiorentina?

"Io avevo una situazione molto più scarsa rispetto a quella di ora. Giocherei in un'altra maniera, ho la sensazione che la coperta sia un pò corta. Palladino ha dovuto rivedere l'assetto difensivo, i calciatori preferiscono fare una cosa sbagliata in cui credono. Le migliori eccellenze nella Fiorentina sono Gud, Kean e anche su Colpani sono stati spesi soldi. Colpani è un bel giocatore ma non è esperto, sarei per metterlo come mezz'ala. Un modulo che utilizzerei con questa Fiorentina è il 4-3-1-2."

ASCOLTA LA VERSIONE INTEGRALE DEL PODCAST