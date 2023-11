D. ROSSI A RFV, Davanti serve un azzardo di mercato

FirenzeViola.it

© foto di Federico Gaetano

Ospite di Viola Amore Mio, l'ex tecnico della Fiorentina Delio Rossi ha commentato questa prima parte di stagione dei viola. Queste le sue parole a Radio FirenzeViola: "La Fiorentina gioca bene e questo è un dato di fatto. L'impressione è che possa vincere contro tutti o perdere contro di tutti, non ha la solidità di Juventus e Inter e per questo mi aspetto ancora un'altalena di risultati".

Come giudica l'inserimento di Arthur?

"Sicuramente è già diventato un calciatore importante, per me non è un giocatore ideale da mettere davanti alla difesa nel 4-3-3, nel centrocampo a due lo vedo meglio e lo sta dimostrando in coppia con Duncan".

Là davanti invece le punte, Nzolae Beltran, continuano a far fatica.

"Beltran secondo me va ancora aspettato perché viene da un altro mondo. Su Nzola non mi aspettavo queste difficoltà. Per gli attaccanti la Fiorentina avrebbe dovuto fare qualcosa di azzardato, come ha fatto ad esempio il Feyenoord con Santiago Giménez: l'ho visto contro la Lazio e mi impressionato. Anche l'attaccante del Bologna, Zirkzee, era un calciatore appetibile e nelle corde della Fiorentina a livello economico fino a qualche mese fa".

Capitolo Nazionale: Bonaventura può diventare imprescindibile anche per l'Italia?

"Penso di sì, è un giocatore che si assume le sue responsabilità in momenti delicati come quello che sta affrontando la Nazionale. Penso che sia stato sempre un grande talento e mi sarebbe piaciuto allenarlo in carriera, ora è un patrimonio della Fiorentina e di Spalletti".