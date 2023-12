D'AMBROSIO, Di Gregorio ci ha salvato spesso. Dispiace

FirenzeViola.it

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, il difensore del Monza Danilo D'Ambrosio ha parlato a proposito dell'errore, decisivo per il risultato finale, commesso dal suo portiere Michele Di Gregorio. Queste le sue parole a Dazn: "Di Gregorio ci stava ancora male per l’errore, ormai però non si può fare più niente. Quest’anno ci ha salvato tante volte, meriterebbe la Nazionale, anche per come è a livello umano. A fine primo tempo ho detto ai miei compagni di fare qualcosa in più per lui, ce l’abbiamo messa ma non ci siamo riusciti. Ci dispiace doppiamente perché non siamo riusciti a rimediare al suo errore".