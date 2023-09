D'AGOSTINO A RFV, Italiano manca un po' di elasticità

Ascolta l'audio

Gaetano D'Agostino a Radio Firenze Viola

Gaetano D'Agostino, protagonista della prima ora di Viola AmoreMio su Radio FirenzeViola, si è espresso su quanto fatto finora dalla Fiorentina nelle prime uscite stagionali: "Credo che a Milano si sia sbagliato l'approccio del match, la Fiorentina poteva giocare in maniera meno aperta. Nel complesso non credo che abbia fatto malissimo, ma mancava lo spunto e la brillantezza ed in quei casi contro una squadra così forte si paga dazio. La Fiorentina ha facilitato il compito all'Inter. Poi, sul discorso turnover, credo si sia voluto affidare ai giocatori più in forma evitando troppe rotazioni, ma nel corso della stagione il turnover sarà obbligatorio".

Questa Fiorentina può cambiare anche atteggiamento tattico?

"Italiano è così, è un allenatore votato a giocare in avanti. Nel momento in cui non riesci a sbloccare il risultato e l'avversario ti mette in crisi in ripartenza, penso che possa avere una lettura diversa. Questo non vuol dire snaturarsi, ma capire i momenti della gara e della stagione. Se non riesci a sbloccare una gara devi non dare modo agli avversari di ripartire. Un po' di elasticità per il mister, che stimo immensamente, non guasterebbe".

Italiano ha manifestato la volontà di schierare Arthur e Maxime Lopez insieme.

"Penso che in un 4-2-3-1, magari contro squadre chiuse di medio-bassa classifica, questi due giocatori possono fare la differenza nella rapidità del palleggio. Maxime Lopez viene dal Sassuolo, da una scuola che ha principi di gioco simili a quelli dei viola. Sono due equilibratori che sanno abbassare ed alzare i ritmi del possesso palla, possono essere utili in qualche contesto ma non li vedo coppia fissa o nemmeno mezzali in un centrocampo a tre".



La coppia Milenkovic-Ranieri la convince?

"Sono due buonissimi giocatori, ma difettano nella copertura del campo alle spalle. Non sono giocatori alla Kim ad esempio, hanno difficoltà a palla scoperta. Poi c'è da dire che la Fiorentina gioca con due terzini offensivi e questo non aiuta in fase difensiva".



Nzola è il centravanti ideale per la Fiorentina di Italiano?

"Dobbiamo aspettarlo, è un "bestione" fisicamente e deve entrare in forma. Ho avuto il piacere di allenarlo a Francavilla per un mese, ha tanta qualità ma gli va dato il giusto tempo per entrare in forma. Italiano lo conosce più di tutti e sono sicuro che darà un grande contributo".