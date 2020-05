CUTRONE, Viola gruppo compatto. Bati-Giancarlo...

L’attaccante della Fiorentina Patrick Cutrone ha risposto ad alcune domande tramite il sito ufficiale della squadra viola nel classico contest delle Q&A. Ecco le sue parole: “Adesso sto bene fortunatamente, dopo aver passato un periodo abbastanza duro. Da quando sono guarito mi sto allenando ogni giorno per mantenermi in forma. Alcuni consigli per passare il tempo? Come canzone direi “Rinascerò” di Roby Facchinetti che è un brano bellissimo e riguarda un po’ il periodo che stiamo attraversando tutti, come libro vi consiglio “The best” di George Best, come serie tv vi consiglio “Prison break” mentre come ricetta in cucina la cheesecake. Il mio rapporto col calcio? Fin da bambino ho avuto sempre e solo il sogno di diventare un calciatore, col duro lavoro e i sacrifici ce l’ho fatta anche se ho ancora tantissimi sogni nel cassetto e spero col tempo di realizzarli. Il giorno del mio esordio con la Fiorentina è stato emozionante: lo stadio era pieno e i tifosi si facevano sentire fin dal 1’. Sarebbe stato ancora già bello se quel gol di tacco fosse entrato anche perché sarebbe stata una rete sotto la curva Fiesole. Il rapporto coi compagni? Vado d’accordo con tutti, in particolare con Dragowski, Ceccherini, Chiesa e tanti altri. Siamo un gruppo bello e compatto e ci sosteniamo sempre. I giocatori viola del passato preferiti? Direi Luca Toni e Alberto Gilardino in tempi recenti mentre se guardo al passato dico Roberto Baggio e Giancarlo Antognoni che è stato una bandiera per la Fiorentina. Con quali attaccanti avrei voluto giocare? Inzaghi, Van Basten e Batistuta. Essendo giovane mi è difficile dare dei consigli ai giovani, quel poco che posso dire è quello di credere sempre nei vostri sogni facendo anche dei sacrifici impegnandovi tutti i giorni in quello che fate”.