CUTRONE, Tanta voglia di calcio, ma prima la salute

L'attaccante viola Patrick Cutrone ha rilasciato alcune battute a Sportmediaset: "I sintomi influenzali non andavano via, così ho fatto il tampone e sono risultato positivo. Mi preoccupavo più per chi mi stava attorno che per me, poi a inizio aprile sono tornato negativo. Il calcio? La voglia è tanta, ma bisogna anteporre la salute. Euro 21? Aver rinviato l'Europeo può avvantaggiare me così come gli altri giovani, farò di tutto per meritarlo".