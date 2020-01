CUTRONE, Espirito Santo: "Esclusione concordata"

Patrick Cutrone, come raccontato già qualche ora fa, non si è nemmeno seduto in panchina nella sfida di FA Cup tra il suo Wolverhampton e il Manchester United, terminata senza gol e quindi andata al replay, come da tradizione d'Oltremanica. Al termine della gara, come riporta Sky UK, ha parlato il suo allenatore Nuno Espirito Santo, spiegando: "La sua esclusione l'abbiamo decisa assieme, era concordato che non avrebbe giocato. Non voglio parlare di una sua cessione, vediamo cosa accadrà".