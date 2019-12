CUTRONE, C'è la proposta della Fiorentina. Pradè...

Patrick Cutrone è uno sulla lista degli obiettivi di mercato della Fiorentina. Ma come scrive Tuttosport su di lui è molto forte l'interesse dei viola con Pradè che è già stato in Inghilterra per intavolare la trattativa. La formula che il ds viola ha in mente di proporre alla squadra inglese è quella del prestito con diritto di riscatto. Per il giocatore sarebbe molto importante tornare in Italia per giocarsi le sue chances di andare all'Europeo. Su di lui però c'è anche il Torino.