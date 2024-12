CURVA FIESOLE, Pronta altra coreografia per stasera

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Nuova coreografia in vista per la Curva Fiesole in vista della partita che stasera la Fiorentina contro l'Empoli, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: "Per la partita di questa sera contro l'Empoli la Curva Fiesole metterà in scena una scenografia che riguarderà solo un settore della curva - ha comunicato sui propri account social la parte più calda del tifo di fede gigliata. Le regole e i tempi di esecuzione sono le stesse di domenica. Invitiamo il resto dello stadio a portare una sciarpa e a tenerla tesa per tutta la durata dell'inno della Fiorentina e di Allevi. È il momento di restare uniti, di far vedere ancora una volta cosa è in grado di fare questa città. Per Edo e per tutti i nostri ragazzi".

Ecco il post: