CUKARICKI, Sconfitto 1-0 dal Novi Pazar di Adem Ljajic

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Seconda sconfitta in campionato per il Cukaricki, avversario della Fiorentina in Conference League. La squadra di Matic è stata sconfitta per 1-0 dal Novi Pazar di Adem Ljajic nell'anticipo della decima giornata del campionato serbo: decisiva la rete segnata da Obradovic a nove minuti dalla fine. Giovedì il Cukaricki sarà ospite dei viola al Franchi per la sfida del terzo turno della fase a gironi.