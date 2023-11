CUK-FIO, Minimo sforzo dei viola e vittoria per 1-0

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si è concluso in questo istante anche il secondo tempo della sfida tra Cukaricki e Fiorentina. La formazione di mister Vincenzo Italiano trova la sua seconda vittoria consecutiva nel girone di Conference League contro la squadra serba per 1-0 grazie a un rigore trasformato all’ottavo minuto del primo tempo da Mbala Nzola che trova la sua prima gioia in maglia viola in una competizione europea. Ritmi molto bassi a Leskovac per tutti e novanta i minuti con la squadra di Italiano che ha gestito da subito il vantaggio affacciandosi in avanti soprattutto da palla ferma e in troppe poche occasioni. Da segnalare l’infortunio di Rolando Mandragora che ha lasciato il campo anzitempo per un problema fisico.