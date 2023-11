CUK-FIO AL 45’, Poche emozioni ma viola avanti 1-0

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Si è concluso in questo istante il primo tempo della sfida tra Cukaricki e Fiorentina. La formazione di mister Vincenzo Italiano è avanti contro i padroni di casa grazie a un rigore trasformato da Mbala Nzola che con questa rete trova la sua prima gioia in maglia viola in una competizione europea. Poche emozioni in questa prima frazione con la Fiorentina che dovrà trovare il prima possibile la seconda rete per chiudere definitivamente la partita.