CUCCHI A RFV, Pagina dura per tutto il calcio italiano

Riccardo Cucchi, storica voce di Radio Rai, è intervenuto oggi a Radio Firenzeviola per commentare i temi di attualità del mondo del calcio italiano: "Sicuramente questa è una pagina dura per il nostro calcio perché ne esce un quadro negativo del nostro sistema. Dobbiamo aspettare la sentenza e le sue motivazioni ma certo 15 punti di penalizzazione sono molto pesanti. Il dato centrale comunque non è il concetto di plusvalenza, perché quelle le facciamo anche tutti noi nella nostra vita, piuttosto nell'artificialità di esse. La Juventus ricorrerà nella giustizia sportiva e sarà da capire se vorrà uscire anche dalla giustizia sportiva. Ora starà ad Allegri e alla squadra riuscire a restare concentrati sul campionato anche se è evidente come non sia facile: ci sta che tutto questo possa avere ricadute psicologiche. Di sicuro non è un momento facile".