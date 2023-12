CT ANGOLA, Nzola è timido, Firenze gli dia fiducia

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Pedro Soares Gonçalves, selezionatore dell’Angola, era al Franchi contro il Parma e seguirà Nzola e la Fiorentina anche all'Olimpico, per la sfida contro la Roma. Intervistato dal Corriere dello Sport-Stadio, racconta come ha vissuto il gol dell'attaccante in Coppa: "Non era facile segnare in quel momento, specie perché la gara stava finendo e fino ad allora Nzola non era stato molto efficace. Sono certo però che questo gol gli permetterà di acquisire tutta la fiducia che sta cercando. Magari lo porterà davvero alla svolta".

Poi spiega anche le difficoltà a Firenze: "Ha cambiato la sua vita nel corso dell’estate e adattarsi alla nuova realtà non è stato automatico. A Firenze le cose non sono facili come a La Spezia e Nzola, forse, non lo aveva previsto. Ma è una sfida che nessuno gli ha imposto: l’ha voluta lui e sono certo che la vorrà vincere. È un ragazzo timido, deve sentire la fiducia intorno a sé per esprimersi al meglio e probabilmente ancora non l’avverte del tutto".