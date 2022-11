CRUDELI A RFV, Milan ha limiti difensivi. Ibra...

Il noto volto televisivo di fede milanista Tiziano Crudeli ha parlato così a Radio Firenzeviola: "Il Milan forse non ha speso bene in estate ma è secondo in campionato. Soprattutto nell'ultima la squadra di Pioli ha evidenziato dei limiti sia in fase difensiva che offensiva. Sicuramente il calendario ha pesato tanto per tutti, fosse solo per i tanti infortunati. Si gioca ogni tre giorni senza pause per allenarsi, si è dovuto un po' improvvisare. In questo momento c'è solo il Napoli che è nettamente più forte delle altre. Il Milan ha troppe lacune in fase difensiva".

La partita di domenica?

"Il Milan ha l'obbligo di vincere ma la Fiorentina è in crescita e non rinuncia a giocare, magari mettendoti in difficoltà".

E di Pioli?

"Ha fatto un ottimo lavoro dimostrando di essere un buonissimo allenatore, tant'è che gli è stato rinnovato il contratto. Però non può fare miracoli se ti mancano giocatori importanti. Anche con la Cremonese il Milan era senza giocatori fondamentali".

Che fine ha fatto Ibrahimovic?

"Si sta preparando per rientrare, cosa che riuscirà a fare a gennaio. In questo momento però è fuori dall'organico. Ibrahimovic è un capo carismatico".