CRE-FIO, Ecco dove sarà possibile seguire la partita

© foto di Federico De Luca 2023

Appuntamento con la storia per la Fiorentina, in palio, contro la Cremonese, c'è la finalissima di Coppa Italia dell'Olimpico. Questa sera, alle 21, presso lo Stadio Zini di Cremona andrà in scena l'andata delle semifinali. La partita sarà trasmessa in chiaro su Canale 5, e potrà essere seguita, come sempre, su Radio FirenzeViola: in studio Lorenzo Di Benedetto e Pietro Lazzerini. Mentre in diretta da Cremona, la radiocronaca della sfida sarà curata da Andrea Giannattasio e Tommaso Loreto.

