CORVINO/3, Feci vendere la Ferrari a Osvaldo

Curioso retroscena rivelato da Pantaleo Corvino, ex dg della Fiorentina, durante l'intervista concessa a Tuttosport. La sua soddisfazione più grande, spiega, è stata la scommessa vinta su Daniel Osvaldo dopo la pesante cessione di Luca Toni: "C'era grande delusione e scetticismo, quindi ho dovuto imporre a Osvaldo di vendersi la Ferrari". Un gesto insolito, dovuto all'aria che si respirava: "Si presentò al campo d'allenamento in Ferrari, allora gli spiegai che bastava già tutto quello che si diceva e che non era il caso di passare anche un per un esibizionista". Quanto agli allenatori cui è rimasto più legato, Corvino parla di Mihajlovic: "E' stato un piacere lavorare con lui: l'ho sentito solo due volte in questo periodo perché sto male nel sapere che sta lottando per sconfiggere la malattia".